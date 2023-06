“Maandag minder warm en kans op een bui, daarna zomerse temperaturen”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het wordt de komende dagen wat minder warm. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er de komende dagen ook regelmatig kans op een regen- of onweersbui.

“Maandag is het met 21 tot 23 graden een stuk minder warm dan de voorbije dagen”, vertelt Kamphuis. “Er is een afwisseling van zonnige perioden en stapelwolken en in de vroege ochtend kan er een bui vallen. De wind uit het westen tot noordwesten is matig, windkracht 3 tot 4, en langs de Wadden vrij krachtig, windkracht 5. In de nacht van maandag op dinsdag zij er flinke opklaringen en koelt het af naar omstreeks 12 of 13 graden. Dinsdag is het wisselend bewolkt en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 21 tot 23 graden bij een matige, en bij zee, vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 5. In de nacht naar woensdag valt er hier en daar wat regen.”

“Woensdag is het rustig weer. Er zijn zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken en er is een kleine kans op een bui. Het wordt 23 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en wordt het zomers warm bij 24 tot 26 graden. De kans op een regen- of onweersbui neemt toe. Vrijdag wordt het een graad of 23 tot 25, wat nog altijd zomerse temperaturen zijn. Er zijn perioden met zon en daarnaast is er de kans op een verspreide bui. Tijdens het weekend zien we dat de buienkans blijft en nog wat verder toeneemt. Verder is er geregeld zon en schommelt de temperatuur tussen de 23 en 25 graden. Al met al blijft de zomer in het zadel maar schakelt deze wel een tandje terug.”

