Lycurgus trekt Niels Kuijpens uit Stad aan en heeft daarmee selectie rond

Lycurgus heeft de selectie voor het aanstaande seizoen rond. Woensdag werd Niels Kuijpens uit Stad aangetrokken als veertiende en laatste speler.

Het aantrekken van Kuijpens is bijzonder omdat daarmee voor het eerst sinds lange tijd er weer een geboren en getogen Stadjer in de selectie zit. Kuijpens groeide op in de wijk De Hunze, waar hij aanvankelijk ging tennissen bij Van Starkenborgh. Toen hij 14 jaar oud was, kwam volleybal in beeld. “Een vriendje ging volleyballen, en hij vroeg aan mij of ik een keertje mee wilde doen”, vertelt Kuijpens. “Van het één kwam het ander. Doordat ik jarenlang heb getennist was ik fysiek sterk en hoefde ik alleen nog maar te leren volleyballen.”

Bedum

Vanwege het gebrek aan clubs in Stad met een volwaardig jongensteam ging Kuijpens aan de slag bij DIO in Bedum. Daar is hij ondertussen al elf jaar actief in het eerste. “Ik ben altijd in Bedum gebleven, en speelde na mijn eerste seizoen bij de senioren, al in het eerste.” Zijn talent viel op en bracht hem in aanraking met het Regionaal Talenten Centrum waar hij in contact kwam met Gerard Smit, die drie jaar zijn trainer was, en Arjan Taaij. “het is heel vet dat ze nu aan mij denken.”

Arjan Taaij: “Iemand uit de regio de kans geven”

Kuijpens gaat bij Lycurgus op de liberopositie spelen. Trainer Arjan Taaij is opgetogen: “Met Niels hebben we denk ik een leuke gozer binnengehaald. Blij dat het gelukt is om Niels aan ons te binden. We wilden voor de vacante liberopositie toch graag kijken of we iemand uit de regio de kans konden geven om aan de Eredivisie te ruiken en te ontwikkelen. Niels kent zijn rol en beschouwt dit als een mooie kans. Een goeie teamspeler die passend en verdedigend de afgelopen jaren heeft laten zien dat zijn kwaliteiten vooral daar liggen.”

Niels Kuijpens: “Een kans die ik wil pakken”

Voor de Groningse volleyballer is zijn rol duidelijk: “Ik ben al wat ouder, en ik weet wat er in het volleybal komt kijken. Normaal gesproken ga ik weinig spelen, maar meedraaien op het Eredivisieniveau is een kans die ik wil pakken. Ik wil er later geen spijt van hebben dat ik het niet gedaan heb.”