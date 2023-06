Live Action Wrestling is een sport met actie, theater en entertainment. Afgelopen zondag deden Nederlandse en internationale worstelaars mee aan de show in het Stadslab Julia Suijkerbuijk, een Groningse studente, kwam ook in actie in de ring.

Julia Sujjkerbuijk, een 24 jarige studente, is een opkomend talent. Ze speelt al op internationale toernooien. Deze vorm van worstelen is nog niet echt populair in Nederland, vandaar dat dit de eerste keer was dat deze sport in Groningen beoefend werd.