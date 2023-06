Lifelines kan door met vierde onderzoeksronde

Laboratorium Lifelines - Foto: Erick Bakker

Dankzij de financiële bijdragen van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan biobank Lifelines door met een vierde onderzoeksronde.

“Dit is een geweldig bericht, omdat dankzij de steun van deze financiers onze schat van data enorm in waarde toeneemt én hiermee nog meer onderzoek naar gezond oud worden mogelijk wordt gemaakt”, schrijft de biobank maandagochtend. “Het ministerie van VWS heeft herhaaldelijk benadrukt dat het de inzet van deelnemers enorm waardeert.”

Maar Lifelines wil uitbreiden en nieuwe deelnemers uit Noord-Nederland toevoegen aan het cohort. En daarvoor is nu niet genoeg geld. Volgens RTV Noord had de biobank gehoopt op extra geld uit de ‘ereschuld-pot’. In de kabinetsplannen voor de compensatie van het aardbevingsleed stond expliciet dat Lifelines extra geld zou krijgen. Maar VWS laat weten dat het vasthoudt aan de vijftien miljoen euro die in april worden toegezegd.

“Het nu toegezegde geld is onvoldoende om dat mogelijk te maken”, vervolgt Lifelines. “Daarom blijven we in gesprek met bijvoorbeeld Provincies en het Nationaal Programma Groningen om deze ambities alsnog te kunnen realiseren.”