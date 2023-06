Lieveheersbeestjes in de dop en vliegen moeten honingdauw in Herewegbuurt tegengaan

Foto via Gemeente Groningen

Geen gif of gewasbeschermingsmiddelen, maar vliegen en lieveheersbeestjes in de dop moeten de overlast door honingdauw in de Herewegbuurt tegengaan.

De gemeente is afgelopen week begonnen met een proef in de Willemstraat Troelstrastraat voor de bestrijding van honingdauw, de plakkerige vloeistof die luizen afscheiden. De bewoners klagen regelmatig over de vloeistof op straat en op auto’s. Daarnaast kunnen sommige bomen en planten beschadigd raken door de vloeistof.

Daarom hebben medewerkers van het bomenteam van de gemeente afgelopen week juten zakjes opgehangen in de Willemstraat en Troelstrastraat. In deze zakjes zitten larven van lieveheersbeestjes en gaasvliegen. Deze insecten en moeten de bladluizen, die honingdauw veroorzaken, gaan opeten.

De inzet van insecten bij de bestrijding van honingdauw is een proef van de gemeente. Als de overlast vermindert door de inzet van de larven en de vliegen, worden de dieren mogelijk vaker ingezet bij de bestrijding van bladluizen op andere plekken in Groningen.