Lichte aardbeving bij Froombosch

Bij Froombosch heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een lichte aardbeving plaatsgevonden. Dat heeft het KNMI vrijdagochtend laten weten.

Volgens het KNMI had de beving een kracht van 0.7 op de schaal van Richter. De aardbeving vond plaats om 00:26 uur. Het ging om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied.

De beving bij Froombosch is de eerste van deze maand, maar wel de vierde in een maand tijd in het Groningse aardbevingsgebied. Een beving met een kracht boven de 1 op de Schaal van Richter werd de afgelopen periode niet gemeten. De laatste keer dat dat gebeurde, was op 26 april bij Wetsinge (1.0).