Foto Wesley Ferwerda. Martini Sparks

Basketbalvereniging LGITS Martini Sparks heft zichzelf op. Dat heeft het bestuur van de club deze donderdag bekendgemaakt.

Een groot aantal speelsters heeft besloten om een stapje terug te doen, dan wel hun carrière elders voort te zetten. Daardoor kan de club geen representatief team op de been brengen voor het komende seizoen. Ook vanuit de jeugdopleidingen in het noorden zijn er te weinig speelsters die kunnen doorstromen.

“Gezien de grote aanwas van jeugdspeelsters bij de diverse noordelijke basketbalclubs ziet de toekomst van het vrouwenbasketbal in Groningen en omstreken er zonnig uit,” stelt woordvoerder Gaaike Euwema. “Voor onze organisatie komt die toekomst helaas te laat.”

Martini Sparks speelde de afgelopen seizoenen steevast in de hoogste nationale divisie. De thuisbasis was sporthal Scharlakenhof in Haren.