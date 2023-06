Leger des Heils deelt honderden gratis donuts uit in Groningen

Het Leger des Heils ging vrijdag de stad rond met een donutfiets, die normaal rondrijdt als soepfiets waarmee ze soep uitdelen aan buitenslapers. Ook op vaste locaties van het Leger des Heils deelden zij donuts uit.

Vrijdagochtend gingen vrijwilligers van het Leger des Heils langs bij het COA, apotheken, kappers en kringloopwinkels in de Oosterparkwijk. Daarna deelden ze donuts uit op de Nieuwe Markt bij het Groninger Forum, de Leger des Heils-locatie aan de Kostersgang en het Centraal Station. Femke Penninga van het Leger des Heils: “In Nederland is een behoefte om heel erg met elkaar in verbinding te komen. En dat werkt wel heel makkelijk met gratis koffie, thee en donuts.”

Bij de Leger des Heils-locatie Bij Bosshardt, aan de Irislaan in de Oosterparkwijk, konden voorbijgangers een gratis donuts krijgen bij de koffie. Kinderen konden hun eigen donut versieren.

De Donutdag is een wereldwijd initiatief van het Leger des Heils. Donutdag ontstond in 1938 in de VS om veteranen uit de Eerste Wereldoorlog in het zonnetje te zetten. Velen van hen hadden het niet breed. Sindsdien deelt het Leger des Heils elk jaar op 2 juni donuts uit om mensen in de buurt met elkaar in verbinding te brengen en samen te vieren.