Lastige avond voor Be Quick 1887 in nacompetitie tegen Kampong

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Kampong

“Er zijn weinig ploegen die het ons zo moeilijk gemaakt hebben als Kampong”, aldus Be Quick 1887 trainer Steven Wuestenenk. De eerste promotiewedstrijd donderdagavond in het Esserbergstadion voor een plek in de derde divisie eindigde desondanks in 0-0.

Kampong, de nummer twee van de vierde divisie B, had voor rust het betere van het spel en kreeg mede door het weifelende optreden van Be Quick achterin drie aardige mogelijkheden. “We hadden het zwaar met de intensiteit van hun spel, hun duelkracht en als we aan de bal waren lieten ze ons niet met rust”, zei Wuestenenk.

Na de pauze ontworstelde Be Quick zich af en toe aan de druk en kreeg de grootste kans van de wedstrijd toen Geertjan Liewes van dichtbij net naast prikte na een voorzet van Yoran Cats. De Groningers kregen nog een grote mogelijkheid toen na 63 minuten Robbin van Kooten diep gestuurd werd. Van Kooten schoot rakelings voorlangs. De ploeg uit Utrecht kreeg meteen daarna ook een goede kans, maar Berend Witteveen mikte net naast.

In de slotfase hielden beide doelmannen hun ploeg op de been. Robert Smit stopte een schot van Merijn Muskens van Kampong en de Utrechtse doelman Job Peeters tikte een schot van Sem Rozema over zijn lat.

“Als er qua veldspel één ploeg had moeten winnen dan waren zij het wel”, aldus Wuestenenk. “Wat betreft kansen was het gelijkwaardig, maar hun spel was beter. Dus ik ben niet ontevreden met de 0-0.” Zondag staat in Utrecht de tweede ontmoeting op het programma. “Het zal dan beter moeten, daar gaan we nog wat op verzinnen”.

De winnaar van het tweeluik speelt voor een plek in de derde divisie tegen de sterkste van HBS – JOS Watergraafsmeer. Ook dat eerste duel eindigde in een remise: 2-2.