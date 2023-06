Kruising Eemshavenweg en Rijksweg nachtje dicht voor laag nieuw asfalt

De kruising van de Rijksweg (N360) en de Eemshavenweg (N46), onder de oostelijke ringweg in Groningen, is maandagavond en -nacht afgesloten.

Een aannemer gaat delen van het asfalt vervangen en nieuwe belijning aanbrengen. Om dat te kunnen doen, is de kruising vanaf maandagavond 19.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er staan verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden. Fietsers en voetgangers kunnen de kruising tijdens de werkzaamheden gewoon blijven gebruiken, maar de aansluiting met het fietspad ten westen van Ruischerwaard is wel afgesloten.

Zij moeten omrijden via de Waardbrug. Autoverkeer moet een andere route volgen. Verkeer vanuit oostelijke richting kan omrijden via Lewenborg. Bij de afrit Ruischerbrug rijdt het verkeer om via de Noorddijkerweg, de Bakboordswal en de Kluiverboom richting de oprit van de Beneluxweg. Verkeer richting het oosten kan omrijden via P+R Meerstad, de Driebondsweg en de Borgweg naar de oprit bij Ruischerbrug.

De verwachte vertraging in beide richtingen is 5 tot 10 minuten. Dinsdagochtend om 06.00 uur is de kruising weer open voor alle verkeer.