Kruipt de koning vanavond zelf achter de stuurknuppel op vliegveld Eelde?

Foto: Anna Zvereva via Wikimedia Commons

Koning Willem-Alexander brengt dinsdag en woensdag een bezoek aan Madrid en andere gebieden in Spanje. De Boeing 737 BBJ met registratie PH-GOV (het Nederlandse regeringstoestel) vertrekt daarom maandagavond vanaf de luchthaven Eelde naar Madrid.

Normaal gesproken staat het regeringstoestel op Schiphol. Het vliegtuig vertrekt dan vanaf de nationale luchthaven voor vluchten van de koning of regeringsfunctionarissen. De koning kruipt nog regelmatig zelf achter de stuurknuppel van het regeringsvliegtuig. Maar of Zijne Majesteit vanavond ook zelf gaat vliegen, is niet bekend.

Maandagavond vliegt het regeringstoestel (vermoedelijk met minister Rob Jetten aan boord) van Schiphol naar Eelde om de koning op te halen. Willem-Alexander is maandagmiddag bij de voorstelling ‘East Side Story’ van ‘Theater Aan de Andere Kant’ in Kamp Westerbork en Bovensmilde. Deze theatervoorstelling gaat over Molukkers die twintig jaar in voormalig Kamp Schattenberg in Westerbork woonden en daarna naar Bovensmilde zijn verhuisd.

Maar voor maandagavond 21.10 uur staat een andere luchthaven op de rol als vertrekpunt van het regeringsvliegtuig, namelijk Groningen Airport Eelde. Een woordvoerder van de luchthaven kan weinig vertellen over de vlucht van maandagavond. We bevestigt ze dat de koning vanavond niet langskomt voor een bezoek aan de luchthaven.

Zo’n bezoek zou niet vreemd zijn, want Groningen Airport Eelde wil de komende jaren flink inzetten op verduurzaming in de luchtvaart. Begin deze maand presenteerde het nog een ‘wereldprimeur’ met een aggregaat voor vliegtuigen op waterstof. Laat het bezoek van de koning aan Madrid nou net gaan over waterstofprojecten in Spanje en mogelijke samenwerking met Nederland.

Als de gegevens van FlightRadar kloppen, landt het regeringstoestel maandagavond om 20.22 uur op Groningen Airport Eelde. Een uur later vertrekt de koning samen met minister Jetten vanaf Eelde naar Madrid.