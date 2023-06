Kortingsbedrag om minima te ondersteunen in dierenartskosten wordt verhoogd naar 40 euro

Minima in de gemeente Groningen krijgen jaarlijks 40 euro korting op de dierenartskosten. Eerder was nog sprake van een bedrag van 20 euro. Een meerderheid van de raad bleek woensdagavond voor het plan en het amendement te zijn.

Dat het bedrag verdubbeld wordt komt uit de koker van de Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor het Noorden. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Wij vinden 20 euro te mager. Als we het bedrag verdubbelen naar 40 euro voor Stadjerspashouders met een huisdier, dan zijn in ieder geval de consultkosten gedekt en kunnen we nog steeds 1.250 huishoudens helpen binnen het gestelde budget. Wel spreken we de hoop uit dat het beschikbare bedrag op wordt geplust door dierenartsen.”

Elisabeth Akkerman (VVD): “Dit is geen overheidstaak”

Niet iedereen is blij met het voorstel. Ido Venhuizen van D66: “Met 20 euro maak je niemand blij. Uiteindelijk zullen we wel met het amendement instemmen, maar als partij zijn we voor een generieker en werkbaarder armoedebeleid waarbij niet gewerkt wordt met uitzonderingen.” Elisabeth Akkerman van de VVD: “Wij zijn tegen het voorstel, omdat we vinden dat dit geen overheidstaak is. Daarnaast willen we melden dat het eigenlijk een heel raar signaal is. Er is namelijk ook een grote groep mensen die geen huisdier nemen omdat ze er de financiële middelen niet voor hebben. Zij worden nu eigenlijk gestraft.”

Jurre Huisman (SP): “Je blijft pleisters plakken”

Daan Swets van Student & Stad: “Wij steunen het voorstel omdat er sprake is van een andere verdeling van de gelden, waarbij het totaalbudget niet wordt verhoogd.” Rita Pestman van de PvdA: “Wij stemmen ook voor, maar we vinden het jammer dat er niet een fonds mogelijk is waaruit operaties bekostigt kunnen worden. We hebben begrepen dat dit niet mogelijk is vanwege de hoge uitvoerkosten en de mankracht die ontbreekt.” Jurre Huisman van de SP: “Hoe je het ook wendt of keert, het blijft pleisters plakken. Er moet veel meer gebeuren op het gebied van armoedebeleid. Samen met de Partij voor de Dieren willen we kijken naar een structurele oplossing voor na 2024.”

Wethouder Eelco Eikenaar (SP): “Hopelijk willen dierenartsen bij gaan dragen”

Wethouder Eikenaar: “In de commissie hebben we het hier onlangs over gehad. En er liggen twee opties op tafel. Of je kiest voor een lager bedrag van 20 euro waarbij je iedereen kunt helpen, of je verhoogt het bedrag waarbij je niet iedereen kunt helpen. Overigens is dat een inschatting, omdat we niet weten hoeveel mensen er gebruik van gaan maken. Duidelijk is dat het bedrag niet verhoogd mag worden, en het moet binnen de 50.000 euro blijven, verdeeld over twee jaarschijven. Waar ik op hoop is dat de dierenartsen bij willen dragen, waardoor we het bedrag verder kunnen verhogen.”

Het amendement van de partijen wordt uiteindelijk aangenomen met 33 voor en 9 tegen. Het voorstel om minima te ondersteunen wordt gesteund door 32 raadsleden en 10 tegen.