Komende twee weken ‘do-or-die’ voor noodlijdend Donar: verkoop lijkt enige optie met schuld van ongeveer twee miljoen euro

Ondanks de grote financiële problemen richt Donar zich onverminderd op een doorstart voor komend seizoen. Maar de club krijgt, zo blijkt uit onderzoek van accountancykantoor, door toedoen van oud-penningmeester Ronald Arkema te maken met het vullen van een gat van 1,75 miljoen euro in haar boeken.

Uit de rapportage van BDO, wat volgens voorzitter Jannes Stokroos ‘is ingeslagen als een bom’ blijkt dat er langdurig sprake is geweest van het verstrekken van onjuiste informatie. Oud-penningmeester Ronald Arkema zou jarenlang een verkeerde voorstelling van zaken hebben gekregen. De club stelt dat is gebleken dat Arkema ‘buiten mandaat heeft gehandeld’ en dat er, door toedoen van Arkema, onregelmatigheden zitten in de administratie. De club stelde Arkema begin deze maand al op non-actief, toen duidelijk werd dat er een ‘flink gat’ in de begroting zat.

Rond de twee miljoen euro schuld

Dat resulteert nu in een tekort ongeveer 1,75 miljoen euro. Daar komt waarschijnlijk nog een vordering bij van de fiscus, waardoor het echte schuldbedrag oploopt tot boven te twee miljoen euro. Een deel van deze schuld kan op korte termijn via vorderingen worden gecompenseerd. De club staat nu al 1,3 miljoen euro in de min in haar eigen vermogen, maar wel ‘in potlood’. “Donar kan nu niet op korte, maar ook niet op lange termijn aan haar verplichtingen voldoen”, aldus Stokroos. “De schuld is opgelopen tijdens de afgelopen drie seizoenen, maar met name vorig jaar is er een verlies geleden van een miljoen euro.”

Het bestuur stelt ‘overrompeld’ te zijn door het grote tekort en trekt zich aan dat er niet genoeg controle is geweest op de financiën. Dat moet nu anders en om de financiële situatie op te lossen gaat een externe ’taskforce’ proberen om het tekort op te lossen. De taskforce moet ook gaan zorgen voor meer ‘checks-and-balances’ op de financiën (“liever zes ogen dan vier”) in een aandeelhoudersstructuur en een deugdelijke begroting voor de komende jaren.

Faillissement ‘geen optie’ voor bestuur: “Club moet verkocht worden”

Volgens Stokroos kent een faillissement voor Donar ‘alleen maar verliezers’: “De schuldeisers houden waarschijnlijk weinig over na de Belastingdienst. De fans verliezen hun club en het Nederlandse basketbal wordt bij een faillissement alleen maar schade toegebracht.”

Een directe doorstart is volgens Stokroos na een faillissement ook geen optie: “Dat kan niet vanwege licentievereisten voor zowel het komende als het seizoen erop. Na twee seizoenen weer opstarten is ook een enorme ’tour de force’.”

Het verkopen van de club is volgens Stokroos de enige optie: “Geld van externe financiers is de enige manier om de club te behouden.” Daarom krijgt de club nu al de structuur van een B.V. Als de club wordt verkocht, blijft er wel een stichting achter de hand om de signatuur van Donar te behouden. Clubkleuren, de naam Donar en Groningen als speelplaats. Deze stichting krijgt vetorecht binnen de B.V.

“Maar tijd is onze vijand”, stelt Stokroos. “Binnen nu en een week of drie moet alles bij elkaar komen en moeten investeerders instappen. We hebben geld nodig om zaken te betalen en dat moet over een week of drie bij elkaar zijn. Om de club te laten overleven, hebben we ongeveer zes ton nodig om de club te laten overleven. We hebben nu driehonderdduizend euro en dat is niet genoeg.”

Begroting komend seizoen op orde, maar op korte termijn veel geld nodig om faillissement af te wenden

Ondanks het tekort stelt Donar dat de begroting voor het komende seizoen nagenoeg klaar is, met ongeveer 1,7 miljoen euro op de rol en een ingeplande winst. De begroting kan volgens de club zorgen voor een volwaardig competitief team op niveau. Desalniettemin is er hoe dan ook geld nodig om een faillissement te voorkomen.

Volgens Donar kan dat alleen met geld van buitenaf. De basketbalclub bedrijven, sponsoren en fans op om de club te ondersteunen en te helpen bij de doorstart. Stokroos stelt daarom dat Donar met een nieuw ‘sponsormodel’ komt, waardoor ook kleinere sponsoren en fans de mogelijkheid krijgen om geld te investeren in aandelen van de club: “We geloven sterk in de kracht van gemeenschapsbetrokkenheid en willen degenen die ons door weer en wind gesteund hebben, een vorm van eigenaarschap geven. Door aandeelhouder van de club te worden, kunnen sponsoren en fans niet alleen financieel bijdragen, maar nog beter deel uitmaken van onze reis naar sportief succes.”

Maar deze aandeelhouders moeten volgens Stokroos wel snel zijn: “Wacht niet te lang, want de tijd dringt. We staan op korte termijn open voor gesprekken en kijken ernaar uit om nieuwe partners aan boord te verwelkomen.”