Kleverige substantie op auto’s en plakkende fietspaden: “Gevolg van afname van biodiversiteit”

Misschien heb je het de afgelopen dagen gemerkt dat er een kleverige substantie op je auto zat. Of wanneer je fietst, dat het soms lijkt alsof je banden aan het fietspad vastplakken. Volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten is het allemaal een gevolg van de afname van de biodiversiteit.

“De vraag is of dit probleem nu het grootste probleem is dat we in onze natuur hebben”, vertelt Zwiers. “Maar je hebt gelijk, ik hoor de laatste tijd hier ook flink wat mensen over klagen. Dat wekt de indruk dat het probleem, waar we het over hebben, groter is dan eerder. En dat zou kunnen, maar ik kan dat niet wetenschappelijk bewijzen. Maar ik kan wel vertellen dat deze kleverige substantie, die we honingdauw noemen, een gevolg is van de afname van de biodiversiteit in onze omgeving.”

Honingdauw

Honingdauw is is een nectar-achtige vloeistof die wordt afgegeven door verschillende soorten blad- en schildluizen. Maar ook witte vliegen en de schimmel moederkoorn zijn verantwoordelijk. In bomen, en dan met name de eik en de linde, zuigen zij plantensappen op. Maar daarbij worden niet alle suikers gebruikt, en deze worden in vloeibare vorm afgegeven aan de omgeving. Het belandt bijvoorbeeld op je auto die onder de boom geparkeerd staat, of het belandt op het fietspad waar je over heen peddelt.

Bart Zwiers (Natuurmonumenten): “Gaat niet goed met de lieveheersbeestjes”

Zwiers: “Hebben we het nu over een groot probleem? Nou, er is een duidelijke link met de afname van de biodiversiteit in onze omgeving. De bladluizen worden bijvoorbeeld opgeruimd door lieveheersbeestjes. Maar met die lieveheersbeestjes gaat het helemaal niet goed. Verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Groningen, zijn nu proeven begonnen waarbij er zakjes met lieveheersbeestjes in bomen worden gehangen. Op diverse locaties heeft dit al geleid tot een afname van 90% van de klachten.”

“Onnatuurlijke balans”

De boswachter noemt blad- en schildluizen plaagdieren. “Deze plaagdieren, en de klachten die er bij horen, nemen toe omdat er in onze natuur een onnatuurlijke balans is. De biodiversiteit is verstoord. Als we de biodiversiteit op orde zouden hebben, dan zouden er genoeg lieveheersbeestjes zijn, dan zouden er minder bladluizen zijn, en dan hoef jij niet veel moeite te doen om je auto weer schoon te maken.”

“Driekwart van de insecten is verdwenen”

Lieveheersbeestjes zijn een groep van de kevers en worden gerekend tot de insecten. “Van de insecten is duidelijk dat het daar niet goed mee gaat. In nog geen dertig jaar is meer dan 75% van de insecten verdwenen. De oorzaken zijn pesticiden en de intensieve landbouw. De biodiversiteit in Nederland is verstoord. En nu is de aanleiding van dit verhaal relatief onschuldig, maar het raakt wel het grote probleem dat in onze natuur speelt. Misschien is dat goed om in gedachten te houden als je de komende dagen over een plakkerig fietspad fietst, of je je auto onder een kleverige substantie aantreft.”