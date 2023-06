Kleurrijke jubileumeditie Queer Pride trekt door binnenstad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de binnenstad vindt zondagmiddag de Queer Pride Groningen plaats. Het gaat om een jubileumeditie, want de mars wordt voor de vijfde keer gehouden.

Met de Pride wordt aandacht gevraagd voor respect en veiligheid voor de queer-gemeenschap. Volgens schattingen doen ongeveer 250 mensen mee aan de pride. “Tijdens deze jubileumeditie blikken we terug op de strijd die we tot nu toe gevoerd hebben voor LHBTQIA+-rechten”, laat de organisatie weten. “Daarnaast grijpen we de pride aan om in alle vrijheid te kunnen vieren wie we zijn. Iedereen die onderdeel is van de LHBTQIA-gemeenschap, en iedereen die ons een warm hart toedraagt, is welkom.”

Het evenement begon met toespraken en optredens op een podium op de Grote Markt. Daarna vond er een mars plaats door de binnenstad, waarbij de boodschap met vlaggen, borden en spandoeken vorm werd gegeven. “Bij deze pride willen we de stemmen van de meest gemarginaliseerde groepen binnen de LHBTQIA-gemeenschap in gedachten houden.” De organisatie laat weten dat men terugkijkt op een aantal zware jaren waarbij er gedoeld wordt op politieke ontwikkelingen, de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis. “Als queer gemeenschap hebben we nog een lange weg te gaan voordat iedereen van ons veilig en gerespecteerd is, maar in plaats van ons hoofd in het zand te steken, willen we de Pride nemen als een moment om elkaar te vieren en te versterken.”