Kleine bierbrouwers hebben het moeilijk: “Ons geluk is dat er in Groningen niet op elke straathoek een brouwerij zit”

Kleine bierbrouwers hebben het zwaar. Dat is in Groningen niet anders. Toch hoeven we ons in Groningen nog niet direct grote zorgen te maken.

“In de regio Groningen zijn er op dit moment 23 actieve brouwerijen. Daarvan is de verwachting dat er dit jaar eentje gaat stoppen, en twee gaan er verhuizen naar een andere regio.” Dat vertelt Harry Pinkster. Pinkster is naast secretaris van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur ook eigenaar van een website waar de Groningse bierontwikkelingen op de voet worden gevolgd. “Wat je ziet is dat na jaren van toename de aantallen nu stagneren.”

“Stabiele afzetmarkt nodig”

De redenen hiervoor zijn de geopolitieke ontwikkelingen. “Toen de oorlog vorig jaar in Oekraïne uitbrak, toen was al snel duidelijk dat de graanprijzen vrij snel zouden gaan stijgen. Maar niet alleen de graanprijzen, ook de energieprijzen gingen door het dak. En om bier te brouwen heb je behalve graan ook energie nodig. En het geluk dat we in Groningen hebben is dat we niet op elke hoek een brouwerij hebben zitten. Er zijn regio’s in Nederland, waaronder Brabant en Utrecht, waar veel meer brouwerijen zijn. Om bij stijgende prijzen quitte te draaien heb je een stabiele afzetmarkt nodig. En dat is lastig.”

“Bier volgens een recept dat in de jaren vijftig voor het laatst is gebruikt”

Volgens Pinkster is de afzetmarkt in Groningen redelijk stabiel. “Daarnaast pakken de Groningse brouwers het ook goed aan. Een aantal hebben bijvoorbeeld een proeflokaal waar tegelijkertijd evenementen worden gehouden. Daardoor betrek je de klant bij je product. In Hoogkerk heb je sinds 2020 een brouwerij. Zij gaan naar alle waarschijnlijkheid dit jaar een nieuw biertje brouwen. Het gaat oorspronkelijk om een Hoogkerks recept, dat in de jaren vijftig voor het laatst gebruikt is in het zuiden van het land. Historisch bier dat dus nieuw leven wordt ingeblazen. Dat is een prachtig verhaal, dat binding met de regio heeft, en ook marketingtechnisch gewoon staat als een huis.”

“Er is ruimte op de markt”

Waar in Groningen het aantal brouwerijen stabiel is, zijn de aantallen in Drenthe en Friesland wel licht toegenomen. “Maar toch is het Noorden altijd wat achter gebleven bij andere regio’s waar soms toch de gedachte overheerste van the sky is the limit. En dat is misschien nu wel ons geluk. Kijk, ik zeg niet dat de Groningse brouwerijen het makkelijk hebben. Ik kan niet in hun financiële huishoudboekje kijken, maar op basis van de geluiden die ik hoor, is dat het goed gaat. Dat er op de markt genoeg ruimte is voor hun om zich te profileren en te presenteren.”

“Hippe biertjes”

En volgens Pinkster is die markt er ook: “Zeker bij de jonge doelgroep is er veel behoefte om te experimenteren en te proeven. Dat zie je ook wat er in Groningen op de markt wordt gebracht. Er worden hele hippe biertjes gebrouwen, naar Amerikaans voorbeeld. Dus die markt is er zeker.”