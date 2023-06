Kledingzaak Monki aan Herestraat gaat dicht; sneakerwinkel Courir komt er voor terug

Foto: Google Maps - Streetview

Na Pull&Bear en Weekday is Monki de derde winkel van modeketen H&M die, binnen een jaar tijd, de binnenstad van Groningen verlaat. Volgens OOGST Groningen gaat de winkel halverwege juli, na zeven jaar de deuren sluiten.

Waarom de winkel in Groningen dicht gaat, is niet duidelijk. Maar de sluiting lijkt, net als de teloorgang van de andere winkelketens onder de vlag van de H&M Group, onderdeel van een trend binnen het kledingconcern. Het bedrijf sloot de afgelopen jaren meer fysieke winkels dan er worden geopend en besloot eind vorig jaar nog om wereldwijd 1.500 banen te schrappen. De H&M Group maakte het afgelopen jaar weinig winst en is al jaren bezig om haar verkoop richting het internet te verplaatsen.

Opvolger van Monki is Courir, een Franse schoenenketen. In Frankrijk bestaat de winkelketen al veertig jaar, maar het bedrijf is pas sinds oktober in Nederland actief. Courir heeft in Nederland inmiddels vijf vestigingen, voornamelijk in Noord-Brabant. De winkel in de Herestraat wordt de eerste in het noorden. Naast sneakers verkoopt de winkel ook wat kleding en accessoires.