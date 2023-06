Kinderen zoeken tijdens Slootjesdagen naar bootsmannetjes en schaatsenrijders

IVN Groningen organiseert komende week de Slootjesdagen. Kinderen kunnen dan, op school, op de BSO of met hun (groot)ouders in de buurt of in een Nationaal Park, ontdekken welke dieren en planten er in en rond de sloot leven.

Wat er in de sloot leeft, zegt alles over de waterkwaliteit, en die is volgens IVN in veel sloten onvoldoende. Sloten en slootranden zijn goed voor de natuur en biodiversiteit. Er leven veel planten en dieren in en langs de sloot. Hoe meer verschillende soorten waterdiertjes je vindt, hoe beter de waterkwaliteit. Sommige diertjes leven alleen in schoon water, zoals de kokerjuffer, schaatsenrijder of het bootsmannetje.

IVN Natuurgidsen staan volgende week klaar met schepnetten, loeppotjes en zoekkaarten om kinderen en hun (groot)ouders alles te leren over het leven in de sloot. De kinderen werken tegelijkertijd mee aan een project, want ze kunnen alle diertjes die zij vinden vastleggen op een telformulier, en invoeren op waterdiertjes.nl. Zo helpen ze onderzoekers en waterbeheerders om goed voor het waterleven te zorgen.

De meest voorkomende waterdiertjes zijn het bootsmannetje en de poelslak. Het eerste is positief, het tweede niet. Het bootsmannetje is een indicator voor redelijk schoon water, maar de aanwezigheid van de poelslak betekent dat er sprake is van vies water.