Kat komt roze thuis na te zijn bespoten met lak uit spuitbus: ‘Hoe krijg je het over je hart om dit te doen?’

Foto: Shira Sonja Pluim

Met grote schrik zag Shira Sonja Pluim uit Paddepoel hoe haar kat Lex donderdagmiddag thuiskwam: iemand bewerkte het dier met een spuitbus met roze lak. Naast de besproeiing met de giftige stof uit de spuitbus knipte de dierenbeul ook een aantal snorharen af bij de kat.

Volgens Shira komt Lex normaal gesproken elke ochtend thuis na een avondje struinen door de wijk. Donderdagochtend was er echter geen spoor van Lex, totdat de kater aan het eind van de middag thuiskwam: onder de roze verf en ‘zwaar getraumatiseerd’.

“Hij was compleet van zijn apropos”, vertelt Shira. “We hebben meteen geprobeerd om hem schoon te maken. Maar we kwamen er al snel achter dat het geen gewone verf was, maar lak uit een spuitbus. Dat is heel gevaarlijk, dus we hebben meteen de dierenarts gebeld. Lex was ook heel erg verzwakt: normaal is hij behoorlijk hyperactief maar nu was hij doodsbang en helemaal slap.”

Lex werd meteen naar een dierenarts gebracht, waar werd geprobeerd om de lak uit de vacht van de kat te halen. Dat lukte, maar alleen met handdesinfectant. Omdat Lex er slecht aan toe was, werd de kat onder narcose gebracht. Niet alleen om de verf te kunnen verwijderen, maar ook omdat de kat mogelijk vergiftigd raakte door de stoffen in de spuitbus. “We kwamen er toen ook achter dat iemand snorharen van Lex heeft afgeknipt. Hij ligt nu nog steeds bij de dierenarts aan het infuus, omdat hij erg verzwakt is.”

Ook Shira is aangeslagen door wat haar kat is aangedaan. Volgens de eigenaresse van Lex is haar kat waarschijnlijk ergens in de wijk toegetakeld. Via sociale media probeert ze tips te krijgen over waar haar kat is mishandeld en wie de mogelijke dader is. “We gaan morgen aangifte doen, maar ik moet hier eerst even van bijkomen. Dit is echt choquerend. Hoe kan iemand dit doen? Hoe heb je zo’n hart?”