Kamerfractie Volt hekelt vlucht van Schiphol naar Eelde om Koning op te halen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een tijd van hevige klimaatverandering en groeiende armoede is het niet uitlegbaar dat er binnenlandse vluchten afgelegd worden om het vervoer van de Koning te regelen. Dat vindt de fractie van Volt in de Tweede Kamer.

Kamerlid Ernst Boutkan stelde maandag vragen over de vlucht van vorige week maandag. Toen vloog het regeringstoestel (al dan niet met minister Rob Jetten aan boord) van thuisbasis Schiphol naar Eelde om de Koning naar Madrid te vliegen.

Dat had Willem-Alexander niet moeten doen. De Koning had de auto of de trein moeten pakken, schrijft Boutkan. Aan Jetten en college-minister Mark Harbers wordt gevraagd waarom de Koning de afstand van Westerbork naar Schiphol Airport niet op een andere manier heeft afgelegd.