Kamer dringt bij gaswinningsdebat aan op realisatie Lelylijn en Nedersaksenlijn

Foto: Bart Kromwijk - www.youtube.com/user/112bartjk/featured

Er lijkt een meerderheid te zijn in de Tweede Kamer om de Lelylijn en de Nedersaksenlijn aan te leggen. Dat bleek dinsdagavond tijdens het debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning in Groningen.

Woensdag krijgen premier Mark Rutte (VVD) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw het woord, dinsdag was het de beurt aan de Tweede Kamer. Vrijwel alle fracties zijn kritisch over de rol van Rutte. De partijen kunnen niet begrijpen dat in 2013 de gaswinning werd opgevoerd, terwijl toen al duidelijk was dat dit niet veilig was. De Kamer vindt ook dat ze voorgelogen is omdat het kabinet destijds liet weten dat de gaswinning niet omlaag kon omdat er anders te weinig aardgas zou zijn om woningen te verwarmen.

Informatie achtergehouden

Caroline van der Plas van de BBB: “De Kamer voorliegen is een doodszonde. Voor ons als Kamerleden is dat erg, maar het is nog veel erger voor al die mensen die op de publieke tribune zitten.” Want op dat moment was er een rapport beschikbaar waaruit bleek dat de gaswinning zonder grote problemen omlaag kon. Deze informatie werd echter achtergehouden.

Mirjam Bikker (ChristenUnie): “Deze spoorlijnen moeten daadwerkelijk worden gerealiseerd”

Alle partijen zijn benieuwd naar de reactie van het kabinet. Daarnaast willen de partijen ook meer zekerheid dat de beloftes die door het kabinet gedaan zijn, ook uitgevoerd gaan worden. Het gaat bijvoorbeeld om het sneller herstellen van schade aan woningen. Ook wil men duidelijkheid over de belofte dat Groningen de komende drie decennia elk jaar 250 miljoen euro gaat krijgen. Dit geld moet volgens een groot deel van de Kamer gebruikt worden om nieuwe spoorlijnen aan te leggen. Behalve de spoorlijn Lelystad naar Groningen gaat het ook om de lijn van Veendam naar Emmen. “Die lijnen moeten daadwerkelijk worden gerealiseerd”, zegt CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Juist door deze woorden van de ChristenUnie lijkt er een meerderheid te zijn in de Tweede Kamer.

Woensdag wordt er in Den Haag verder gepraat over het gaswinningsrapport.