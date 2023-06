Kabinet schroeft bedrag voor boeren in bevingsgebied flink op

Foto via Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Rijk verhoogt het budget voor het Agroprogramma, bedoeld om verschillende problemen van boeren in het aardbevingsgebied op te lossen, van 19 naar 240 miljoen euro. Dat maakte staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw maandagochtend bekend.

Op een boerderij in Middelstum ondertekenden vertegenwoordigers van de agrarische sector, de aardbevingsgemeenten, de provincie, minister Piet Adema (LNV) en staatssecretaris Vijlbrief samen het agroconvenant. Daarin staan eerder gemaakte afspraken over de aangegane samenwerking voor een versterkt ‘Agroprogramma’.

Dit programma, bedoeld om de negatieve gevolgen van gaswinning onder boeren aan te pakken, wordt sterk uitgebreid. De ophoging van het budget om boeren sneller en beter te helpen bij de complexe problemen die de aardbevingen voor hen veroorzaken, komen voor uit de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

Hoewel de gemaakte afspraken nu staan, twijfelen Groningse boeren nog wel over de effectiviteit van de plannen in het convenant. OOG sprak er eind mei over met melkveehouder Elwin Bijman uit Ten Boer, na een bezoek van minister Adema.