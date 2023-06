Julia Suijkerbuijk is worstelaar: ‘Ik hou ervan om van hoge dingen af te springen’

In het dagelijks leven studeert de 24-jarige Julia Suijkerbuijk voeding en diëtiek aan de Hanzehogeschool in Groningen, maar in de ring neemt ze een ander personage aan: Wrestling Julia.

“Ze wil graag winnen, maar ze is ook heel lief. Ze wil dat de tegenstander oké is en dat de fans oké zijn. En de laatste tijd heeft ze ontdekt dat ze ervan houdt om van hoge dingen af te springen”, vertelt Julia over haar eigen karakter.

De studente worstelt sinds vier jaar bij de Pro Wrestling Holland Academy in Wormer. Ze was de eerste vrouw die daar slaagde: “Dat is wel een hele eer”, vertelt ze. Elke zondag reist ze bijna 200 kilometer om te kunnen meetrainen. Doordeweeks is ze zo’n vier dagen in de sportschool te vinden. “Het is echt een uit de hand gelopen hobby.”

Haar trainer Martijn Bos vertelt over de ontwikkeling die Julia heeft meegemaakt: “Ze kwam binnen als een klein meisje, een kleine muizenkip. Maar door het trainen en door het uitlichten van haar sterke punten, heeft ze zich ontpopt tot een Nederlandse, pro wrestling Mega Mindy.”

Julia is niet bang om de strijd aan te gaan met veel grotere en sterkere mannen. Ze weet immers wat haar kwaliteiten zijn: ze is snel en atletisch. En een beetje pijn hoort erbij. “De adrenaline trekt je er wel doorheen”, vertelt ze voordat ze de ring instapt. Dan begint het gevecht. Een brede, gespierde vrouw tilt Julia op en ramt haar op de grond. De studente staat binnen no-time weer op en schopt haar tegenstander in de buik.

“Ik had nooit verwacht dat ik zou slagen van de academy en nu treed ik zelfs op in het buitenland. Elke show is als een droom die uitkomt”, vertelt Julia trots. Aankomende zondag is ze ook in de stad te bewonderen: ze schittert tijdens Live Action Wrestling – een Amerikaanse worstelshow op het Suikerterrein in Groningen.