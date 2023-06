Jongen (17) die klap uitdeelde aan Jetro Willems krijgt leerstraf

Foto: Rechtspraak.nl

Beter omgaan met alcohol en slimmere keuzes maken. De 17-jarige jongeman uit Stad die FC Groningen-linksback Jetro Willems een klap verkocht, krijgt er verplicht 35 uur les over.

De rechtbank legde de jonge Groninger de leerstraf vrijdagochtend op, zo laat het Dagblad van het Noorden weten.

Het OM wilde dat de minderjarige Stadjer nog eens vijftien uur de schoolbanken in zou moeten als hij opnieuw de fout in zou gaan, maar dat vond de rechter niet nodig. De rechtbank vindt dat de Stadjer zich met de klap, die hij in maart aan Willems verkocht vanaf de tribune tijdens de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen, onaanvaardbaar heeft gedragen. Ook haalt de rechtbank aan dat de Stadjer heeft bijgedragen aan een verslechterd imago van het betaald voetbal.

Maar de rechter kiest voor een relatief milde straf, omdat de jongen na het incident klappen kreeg van andere ‘supporters’, werd bedreigd via sociale media en zijn baan kwijtraakte. Ook kwam de jonge Stadjer nooit eerder met justitie in aanraking en heeft hij nu een stadionverbod van ruim twintig jaar in heel Nederland.

De vader van de minderjarige jongeman kreeg ook straf voor een incident tijdens de wedstrijd. Hij werd begin april al veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur, omdat hij bedreigingen uitte naar een steward nadat hij het veld op was gelopen. Ook besmeurde de vader van de zeventienjarige Stadjer na de wedstrijd zijn politiecel met zijn eigen uitwerpselen.