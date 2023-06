John Vos nieuwe keeperstrainer FC Groningen

Foto Andor Heij

De 36-jarige John Vos wordt de nieuwe keeperstrainer van FC Groningen. Hij volgt Harmen Kuperus op. Dat meldt RTV Noord.



De in Winschoten geboren Vos komt over van FC Den Bosch. Hij was daarvoor keeperstrainer bij ACV uit Assen. Ook was Vos doelman bij ACV. Hij speelde daarnaast enkele wedstrijden voor Helmond Sport en FC Den Bosch.

Met de komst van Vos is de technische staf van FC Groningen rond. Dick Lukkien is de nieuwe hoofdtrainer. Hij wordt geassisteerd door Marcel Groninger en Casper Goedkoop.