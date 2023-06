Jetro Willems volgend seizoen actief voor Heracles

Foto via FC Groningen

Jetro Willems speelt volgend seizoen bij Heracles. De verdediger was het afgelopen half jaar actief voor FC Groningen.

Willems had een contract bij FC Groningen tot deze zomer en kan dus transfervrij vertrekken. De ex-international werd begin dit jaar gehaald om de degradatie van FC Groningen uit de eredivisie te voorkomen. Dat is niet gelukt. Willems was ook het middelpunt van één van de dieptepunten van FC Groningen dit seizoen. In de thuiswedstrijd tegen Heerenveen kreeg Willems een klap van een eigen “supporter”.

Bij Heracles gaat Willems wel in de eredivisie spelen, want de ploeg uit Almelo werd kampioen in de eerste divisie.