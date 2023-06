Jeroen Boelstra over de Groninger Cultuurprijzen 2023

Reinout Douma van het Noordpoolorkest Foto: Provincie Groningen

De Provincie Groningen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen organiseren dit jaar weer de uitreiking van de Cultuurprijzen in Groningen.

De prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere bijdrage leveren aan de culturele sector in Groningen. Het gaat om alle vormen van cultuur zoals podiumkunsten, cabaret, schilderen, boeken schrijven; echt zo breed mogelijk. Er is een categorie voor professionals, amateurs en talenten. De winnaars van de prijzen ontvangen een geldbedrag van vijfduizend euro. Kandidaten aandragen kan tot en met 2 juli. De prijsuitreiking is op vrijdag 6 oktober.

Binding met de provincie

Alle personen, instellingen en organisaties die zich met cultuur bezighouden, kunnen zich aanmelden. Je kunt ook iemand nomineren. “Er zijn wel enkele voorwaarden: er moet binding zijn met de provincie Groningen. Daarnaast moet er een breed bereik zijn in combinatie met blijvende inzet voor de Groninger cultuursector”, vertelt Jeroen Boelstra, projectleider van de Groninger Cultuurprijs.

Drie verschillende prijzen

“Iedereen kan naar de website gaan en daar iemand voordragen. Bij de aanmelding hoort een korte motivatie.” In totaal zijn er drie prijzen: de talentenprijs, de amateurprijs of de cultuurprijs die voor professionals is. Voor iedere categorie gebruikt de jury verschillende beoordelingscriteria. De Provincie Groningen en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben de jury criteria meegeven. Er wordt bijvoorbeeld gelet op originaliteit, authenticiteit en talent. “We hebben echt een onafhankelijke jury ingeschakeld”, vertelt Boelstra.

Hoe meer hoe beter

“Hoe meer genomineerden we binnen krijgen, hoe beter het is. We hebben natuurlijk een brede kunstsector in Groningen en die willen we allemaal heel graag ontvangen.” Kandidaten aandragen kan tot en met 2 juli via www.cultuurprijsgroningen.nl

Jeroen Boelstra was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: