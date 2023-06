Jacquelien Scherpen volgt Cisca Wijmenga op als rector magnificus RUG

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Jacquelien Scherpen wordt de opvolger van Cisca Wijmenga als rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen.

Na een positief advies van de medezeggenschapsraad heeft de Raad van Toezicht (RvT) Scherpen benoemd voor een periode van vier jaar. Op 1 september neemt Scherpen het stokje over van Wijmenga, die vorig jaar november bekend maakte te stoppen als rector vanwege persoonlijke omstandigheden. Scherpen wordt, na Wijmenga, de twee vrouw die de functie van hoogleraar-directeur van een universiteit bekleedt.

Scherpen werkt al bijna 17 jaar bij de RUG, eerst als hoogleraar Discrete Technologie en Productie Automatisering, daarna als directeur van ENTEG en sinds 2020 als Captain of Science.

“Ik kijk ernaar uit om als lid van het college een bijdrage te leveren aan het besturen van deze veelzijdige universiteit”, aldus een blije Jacquelien Scherpen. “Die veelzijdigheid betekent dat we alle ingrediënten in huis hebben om met hoogwaardige en geïntegreerde wetenschappelijke oplossingen te komen voor de grote vragen uit de samenleving en transities waar we voor staan.”

Volgens Johan Remkes, RvT-voorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen, is Scherpen benoemd vanwege haar ‘evenwichtige manier’ in het onderwijs en onderzoek en haar goede relatie met de studentengemeenschap: “Zij heeft reeds een indrukwekkende carrière opgebouwd en haar sporen in de wetenschap ruimschoots verdiend. Door haar uitgebreide netwerk is zij in staat om de RUG in de verschillende gremia op een goede wijze te vertegenwoordigen.” Bestuursvoorzitter De Vries vult aan: “Ze is een topwetenschapper en haar werk wordt nationaal en internationaal erkend als innovatief en baanbrekend. Ze kent onze universiteit goed en we kennen haar als een bevlogen docent, mentor en bruggenbouwer met veel bestuurlijke ervaring in de wetenschap.”