Inzamelingsactie na instorten Kachovkastuwdam wordt uitgebreid: “Oekraïners zijn flabbergasted”

Foto: Willemijn Kemp

De inzamelingsactie in Groningen voor de slachtoffers van de overstromingen na het instorten van de Kachovkastuwdam in Oekraïne wordt uitgebreid. Dat laat Willemijn Kemp van De Sociale Brigade uit Haren weten.

“Afgelopen woensdag hebben we een inzamelingsactie in Haren gehouden”, vertelt Kemp. “Deze actie was erg succesvol. Er is veel kleding gebracht, maar er gebeurden ook ontroerende dingen. Kinderen die bijvoorbeeld snoepjes brachten, of een meisje dat zelfgemaakte armbandjes naar de inzamellocatie bracht. De bedoeling was om een bus donderdag te laten vertrekken naar de regio, maar uiteindelijk is deze woensdagavond al gaan rijden. We hebben met z’n allen de hulpgoederen ingeladen. Onze verwachting is dat de bus vandaag Kherson zal bereiken.”

“Hele grote ramp”

Kemp merkt dat er veel emoties zijn. “Dat deze stuwdam is opgeblazen, daar is eerder mee gedreigd. En dan gebeurt het ineens. Je hebt het over een hele grote ramp. Qua omvang, maar ook op ecologisch en humanitair gebied. Wat we zien is dat het water hoog blijft staan. Dode dieren drijven rond, begraven lijken komen omhoog. Er zullen plagen en ziektes uitbreken. En ondertussen worden mensen die willen helpen, beschoten door de Russen. Het is een gevoel van radeloosheid. Dat gevoel overheerst bij de mensen in Haren heel sterk.”

“Teksten op een Oekraïense vlag”

Dat was in de eerste dagen na de ramp ook te merken. “De Oekraïners hier in Haren waren flabbergasted. Woensdag zijn we deze actie begonnen. En daarmee kunnen de Oekraïners hier toch iets doen voor hun landgenoten. Een moment dat indruk maakte is het plaatsen van boodschappen op een Oekraïense vlag. In de bus hebben we ook een vlag gestopt, waarop de mensen hier allemaal teksten hebben gezet. Namens De Sociale Brigade heb ik er op gezet dat de mensen vol moeten houden, en dat ze er niet alleen voor staan.”

Drie inzamellocaties

Omdat de actie een succes was, krijgt deze ook een vervolg. “Omdat je het echt over een grote ramp hebt, hebben we besloten om spullen te blijven inzamelen. Wat we zoeken is kleding, hygiëne middelen, houdbaar voedsel, eten voor honden en katten, opblaasboten en beddengoed. Mensen die spullen willen doneren, kunnen terecht op drie locaties. Bij de opvanglocatie Nescio aan de Emmalaan 33 in Haren, bij de garagebox van Wiesje aan de Hemsterhuislaan in Haren en bij het huis van Klaas aan de Amkemaheerd 197 in Groningen.” Ook geldbedragen zijn welkom. Een crowdfundingsactie is hier te vinden.

Meer informatie vind je op deze website.