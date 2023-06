Inzamelingsactie in Haren voor getroffen Oekraïners na verwoesting stuwdam

De Kachovkastuwdam die in de nacht van maandag op dinsdag werd opgeblazen. Foto: Дзюбак Володимир - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72550899

In Haren vindt woensdagavond een inzamelingsactie plaats voor de Oekraïners die getroffen zijn door de overstromingen in de Cherson-regio.

In de nacht van maandag op dinsdag is de Kachovkastuwdam doorgebroken. Daardoor staat het water in de Dnjeprdelta meters hoger dan wat gebruikelijk is. Ruim tachtig dorpen en delen van de stad Cherson zijn onder water komen te staan. “Wij zamelen woensdagavond kleding in voor de slachtoffers in dit gebied”, vertelt een woordvoerder van de Sociale Brigade in Haren. “De ingezamelde kleding wordt donderdag naar de regio in Oekraïne gebracht.”

De inzameling vindt woensdagavond plaats aan de Nesciolaan 33 in Haren bij de opvanglocatie. Medewerkers staan van 18.00 tot 21.00 uur klaar om de kleding in ontvangst te nemen. Meer informatie vind je op deze website.