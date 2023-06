‘Inwoners en ondernemers overrompeld door bericht over vroegere sluiting warenmarkt Haren’

Foto gemeente Groningen

Inwoners en ondernemers van Haren werden, zo stelt de Stadspartij 100% voor Groningen, compleet overdonderd met het nieuws dat de vrijdagse warenmarkt in het dorp een uur eerder dicht gaat. Geen pas, aldus raadslid Mariska Sloot: ‘De ondernemers waren niet op de hoogte en ze voelen er ook niets voor.’

In de nieuwsbrief stond dat de gemeente het besluit om de markt eerder te sluiten heeft genomen in overleg met de marktkooplui, omdat de koopavond in het dorp voor hen weinig oplevert. Bij wijze van proef gaat de markt daarom een uur eerder dicht.

Maar met de ondernemers in het dorp is niet gesproken, stelt de Stadspartij. “Wij begrijpen niet dat er geen communicatie met betrokken ondernemers is geweest voordat dit bij de ondernemers en inwoners via de gemeentelijke nieuwsbrief terecht kwam”, aldus Mariska Sloot. Volgens het raadslid blijkt dat zowel de ondernemers, de ondernemersvereniging en de centrummanager niet op de hoogte waren en er niet is overlegd.

Zij voelen volgens Sloot niks voor het plan. Volgens de Stadspartij krijgen ondernemers, na overleg met de gemeente, alsnog de kans om iets van het plan te vinden. Maar tegelijkertijd zouden ze te horen hebben gekregen dat het besluit niet meer kan worden teruggedraaid.

Komende woensdagmiddag gaan Sloot en haar partij het gemeentebestuur om opheldering vragen, omdat de fractie vindt dat de gemeenteraad inspraak had moeten hebben voordat het besluit genomen werd. Daarnaast wil Sloot weten hoe de gemeente er in de toekomst voor gaat zorgen dat er beter wordt gecommuniceerd met de Harense ondernemers.