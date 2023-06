In je studentenkamer blijven wonen terwijl je niet meer studeert? Dat kan binnenkort niet meer bij Lefier

Huurders van studentenkamers die ophouden met hun studie of klaar zijn met studeren, moeten de kamer die ze huren bij Lefier straks binnen een jaar verlaten. Dat maakte de woningcorporatie deze week bekend. Daarmee wil Lefier zorgen voor meer doorstroming in haar studentenkamers.

Vanaf eind april verhuurt Lefier alleen nog kamers via een zogenaamd ‘campuscontract’. Dat betekent studenten alleen een kamer mogen huren zolang ze staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling in Groningen of Leeuwarden. Wie afstudeert of stopt met studeren, mag nog maximaal één jaar in je kamer blijven wonen.

Het campuscontract geldt alleen voor nieuwe contracten, ook als een huurder intern doorverhuist naar een andere kamer. Voor wie nu een kamer huurt met een huurcontract voor onbepaalde tijd verandert er niets.

Lefier hanteert de contracten al een paar jaar in de studentenflats Dragant en Acero. Nu wordt dit bij alle ruim 3000 kamers van toepassing. Antje Hooghiem van Lefier licht toe: “We willen ervoor zorgen dat er genoeg kamers vrij komen voor nieuwe studenten. Veel kamerhuurders verhuizen uit eigen beweging, bijvoorbeeld omdat ze elders een baan krijgen of gaan samenwonen. Maar er is ook een groep die blijft hangen. Die geven we hiermee een zetje om te vertrekken.”