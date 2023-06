In een fluisterboot alles te weten te komen over de geschiedenis van het Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeer. Foto: Gouwenaar - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4238066

Het Groninger Landschap biedt op woensdag 14 juni een excursie aan waarbij geïnteresseerden alles te weten kunnen komen over het Zuidlaardermeer.

In een fluisterboot vaart men over het Zuidlaardermeer, waarbij een gids van Het Groninger Landschap van alles zal vertellen over de geschiedenis van het gebied. Het Zuidlaardermeergebied beslaat ongeveer 540 hectare. Daaromheen is er nog eens 150 hectare aan oeverlanden dat in beheer is bij de natuurorganisatie. “Het is een paradijs voor bijvoorbeeld de zeldzame witwangstern die in het gebied voorkomt”, meldt Het Groninger Landschap. “Ook de bever en de otter worden in het gebied gezien.”

Tijdens de tocht wordt uitgelegd hoe het gebied zich ontwikkeld heeft vanaf de IJstijd tot het heden. Meer informatie over de excursie, en het aanmelden, kan op deze website.