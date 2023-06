Probleem met foute energielabels voornamelijk in Groningen; herstel verloopt traag

Het probleem met verkeerde energielabels lijkt landelijk gezien mee te vallen. Maar niet in Groningen, zo concludeert na minister Hugo de Jonge ook de Huurcommissie. In 84 woningen in drie wooncomplexen aan de Steenhouwerskade, de Damsport en de Trompsingel is volgens de Huurcommissie zeker iets mis met de energielabels.

Dat liet de Huurcommissie eerder deze maand weten aan minister Hugo de Jonge van Sociale Zaken. De Jonge stuurde naar aanleiding van een pilot van de Huurcommissie, waarbij energielabels van erkende adviseurs werden afgemeten tegen eigen oordeel van de Huurcommissie, een brief aan de Tweede Kamer. De Jonge liet eerder dit jaar al weten dat Groningen een ‘hotspot’ is als het gaat om problemen met energielabels.

Na een pilot van een jaar, die tussen februari vorig jaar en dezelfde maand dit jaar werd gehouden, komt de Huurcommissie tot de conclusie dat bij 99 van de 103 gecontroleerde woningen in de drie wooncomplexen in Groningen ‘gerede twijfel’ werd geconstateerd in de energielabels. Bij 84 woningen “De geregistreerde Energie-Indexen corresponderen met een label A, terwijl de energieprestatie op basis van de door de Huurcommissie ingeschakelde EP(A}-adviseur uitkomt op een Energie-Index die correspondeert met een label D, E of F.” Bij alle gevallen kwam de Huurcommissie op een andere huurprijs uit voor de woning.

Herstel verloopt traag

Minister De Jonge laat weten dat de certificaathouders van alle woningen in de drie appartementencomplexen inmiddels bezig zijn met labels controleren, corrigeren of intrekken.

Tegelijk laat De Jonge weten dat voor een groot deel van de woningen in Groningen waarvan in 2020 al werd aangetoond dat de energielabels niet klopten, nog steeds geen nieuw energielabel is geregistreerd. Deze woningen kwamen voor in een onderzoek van DvhN en Stadsblog Sikkom.

“Inmiddels is voor een beperkt deel van de woningen een nieuw energielabel geregistreerd”, aldus De Jonge. “Voor het deel waar niet aan de afspraken is voldaan heb ik een brief aan de CI’s (de vier Nederlandse Certificerende Instellingen) gestuurd, waarin ik met klem verzoek de afspraken na te komen en de fouten uit 2020 te laten herstellen met een nieuwe opname en registratie van het energielabel. Ik heb er bij de certificerende instelling op aangedrongen om de schorsingsprocedure op te starten wanneer de certificaathouder in gebreke blijft.”

Minister stelt ‘publiek toezichthouder’ in

De Jonge stelt dat hij, ondanks het ontbreken van een echt landelijk probleem, toch een publiek toezichthouder wil instellen op de kwaliteit van de energielabels. Zelfregulering door de markt, waar de kwaliteit van de energielabels nu op is gestoeld, is volgens De Jonge onvoldoende. Hoe dat er uit moet zien en op welke manier deze nieuwe toezichthouder kan gaan handhaven, wil hij eerst bespreken met marktpartijen en andere publieke toezichthouders. Eind dit jaar wil De Jonge hier duidelijkheid over verschaffen aan de Tweede Kamer.

Groningen en energielabels

Het probleem met de energielabels in de woningen is een langlopende zaak in Groningen. Naast de onderzochte woningen binnen de pilot maakte de Huurcommissie eerder al bekend dat zo’n zevenhonderd woningen in Groningen een verkeerd label hebben. Het Openbaar Ministerie stelde daarop al eens een strafrechtelijk onderzoek in. Onderzoeksprogramma Pointer kwam er achter dat een groot deel van de woningen werd gecontroleerd door één inspecteur. Het zou, naast teveel huur voor de bewoners, ook voor miljoenen aan schade hebben gezorgd bij kopers van de panden.