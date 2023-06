Hunzefestival bij Het Groninger Landschap: “Zeven-sloten-tegelijkpad en haaientanden zoeken”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap vindt dit weekend het jaarlijkse Hunzefestival plaats. Op het festival worden enkele duizenden bezoekers verwacht.

Het Hunzefestival, dat voorheen bekend stond als het Midzomerfestival, is het grootste natuur-doe-spektakel van het Noorden. “Gezinnen met kinderen kunnen genieten van een uitje vol natuurplezier en spannende activiteiten”, laat de organisatie weten. “Het Hunzefestival is bedoeld om kinderen spelenderwijs in aanraking te brengen met de natuur. Er zijn activiteiten als waterbeestjes vangen, insectenhotels bouwen en haaientanden zoeken, maar ook over touwbruggen lopen of je eigen brood bakken staan op het programma.”

Daarnaast kunnen deelnemers het Zeven-sloten-tegelijkpad lopen en kunnen uilenballen uitgeplozen worden. De toegang is gratis. Zowel op zaterdag als zondag is het terrein van 11.00 tot 17.00 uur geopend voor het publiek.

Zeven jaar geleden maakte OOG Tv een reportage over het festival: