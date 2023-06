Honderd huurders nieuwe appartementen in Grunobuurt kunnen beginnen met klussen en verhuizen

Foto via Nijestee

Het nieuwe woongebouw ‘Regulateur’ van verhuurder Nijestee in de Grunobuurt is klaar. De huurders van de 105 appartementen kunnen vanaf vandaag beginnen met klussen en verhuizen.

Regulateur is het zesde nieuwe woongebouw in de gerenoveerde Grunobuurt, nadat verhuurder Nijestee in 2007 begon met de sloop van 450 kleine sociale huurwoningen uit de jaren 20. In het complex tussen Paterswoldseweg, de Dieselstraat, de Stephensonstraat en de Westinghousestraat zijn 105 gasloze en energiezuinige woningen gebouwd, verspreid over drie tot zeven verdiepingen: 79 stuks voor de sociale huur en 26 voor de middenhuur. In het gebouw zitten ook twee commerciële ruimten: één voor een tandartsenpraktijk en één voor een informatiecentrum.

“We zijn blij dat alle nieuwe huurders nu hun sleutel hebben gekregen en dat dit mooie gebouw nu bewoond wordt”, aldus Nijestee-directeur Jan Jaap Vogel. “We zijn enorm trots op dit gebouw. Hier komt alles samen waar we als Nijestee voor staan: kwalitatief hoogwaardige woningen in een hele mooie omgeving waarin ontmoeting en duurzaamheid centraal staan, zodat onze huurders prettig kunnen wonen.”

Regulateur is de zesde in een reeks van acht nieuwe woongebouwen die Nijestee aanlegt in de Grunobuurt. In totaal komen er circa 650 nieuwe woningen. ‘Tender’, een complex met 115 woningen aan het Hoornsediep, is het volgende woongebouw in de Grunobuurt wat Nijestee gaat opleveren.