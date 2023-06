Hollandse Nieuwe weer verkrijgbaar “Ik durf ze bijna niet te eten, zo lekker zijn ze”

De nieuwe haring is vanaf vandaag weer terug in de verkoop. Onder andere door het koude voorjaar is de verkoop van de Hollandse Nieuwe een week uitgesteld.

Om haring te verkopen, moet het vetpercentage tussen de 16 en de 25 procent zitten. Dit is wettelijk vastgesteld. Haringen eten met name plankton om vetter te worden. Door het koude zeewater en het relatief weinige zonlicht van dit voorjaar was er minder plankton in de zee dan voorgaande jaren.

In Paddepoel wisten bewoners hun vaste plek voor haring te vinden. Vrijdagochtend waren de eerste klanten al om half acht aanwezig. Liefhebbers kunnen hun geluk niet op. “Ik durf ze bijna niet te eten, zo lekker zijn ze.”