Het Groninger Landschap betreurt ontsporen Landbouwakkoord: “Slechte dag voor landbouw en natuur”

Foto: Sandervdwerf, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20905806

Het Groninger Landschap betreurt het mislukken van het Landbouwakkoord. Na intensief overleg besloot LTO om de onderhandelingstafel dinsdagavond te verlaten, waarna woensdag andere partijen ook niet verder willen praten.

De Groningse natuurorganisatie zat de afgelopen periode samen met andere natuurorganisaties onder de noemer LandschappenNL aan tafel. “We hebben ingezet op perspectief voor de landbouw en op kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied”, meldt de organisatie. “Uit de overtuiging dat een duurzame landbouw randvoorwaardelijk is voor een hoge biodiversiteit, een gezonde natuur en een robuust landschap. En in de wetenschap dat landbouw en natuur wederkerig zijn: landbouw kan evenmin zonder natuur. Wij zaten aan tafel om die dubbelslag te maken: significante verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied, en helderheid plus perspectief voor de boer.”

“Dubbeldoelstelling heeft contraproductief gewerkt”

LandschappenNL bestaat uit negentien provinciale natuur- en landschapsorganisaties. Het standpunt dat de organisatie innam is dat men ervan overtuigd is dat een natuur-inclusieve landbouw niet alleen belangrijk is voor een duurzame voedselproductie, maar ook voorwaarde is voor een hoge biodiversiteit, een gezonde natuur en een robuust landschap. “Er is over heel veel zaken gesproken, maar niet alleen over de transitie; steeds ging het gesprek ook over de landbouw van nu, over behoud van wat is, over onzekerheden, waardoor uiteindelijk toekomst en transitie teveel op de achtergrond raakten. Achteraf bezien heeft de dubbeldoelstelling voor het Akkoord, namelijk het herstellen van vertrouwen en het bieden van perspectief èn het identificeren van de landbouw-van-morgen plus het daar bij behorende transitiepad, contraproductief gewerkt.”

“Perspectief raakt voor landbouw verder uit beeld”

Dat het akkoord mislukt is, is volgens LandschappenNL een slechte dag voor de landbouw, voor landbouwer, voor natuur en landschap en voor het landelijk gebied. “Zeker hadden wij ook nog de nodige wensen en vraagtekens ten aanzien van onderdelen van de concepttekst van het akkoord. Maar nu er geen akkoord komt, raakt het perspectief voor de landbouw verder uit beeld, en dreigen de broodnodige natuurherstelmaatregelen vertraging op te lopen. Dat is voor ons onverteerbaar.”