Het gaat slecht met de bijen: “Vergelijk het met 37% van de koeien die de winter niet overleeft”

Het gaat slecht met de vlinders, hommels en wespen. En ook met de bijen. Toch heeft imker Sander Zoutman nog geen slapeloze nachten. “We kunnen het oplossen met bewustwording.”

Zoutman heeft verschillende bijenkasten staan op het terrein van Tuinindestad aan de Tarralaan. “Een paar jaar geleden ben ik begonnen als imker”, vertelt Zoutman. “Ik had een cursus hiervoor afgerond en ik kwam in contact met Frans Kerver. Tuinindestad is een fantastische locatie en ik vroeg of ik er ook twee bijenkasten mocht plaatsen. Dat mocht. Inmiddels staan er negen kasten. Op de locatie vertel ik aan geïnteresseerden over bijen en er wordt honing verkocht. Eigenlijk gaat het op dat vlak ontzettend goed.”

“Bestuivers hebben het zwaar”

Toch gaat het met de insecten niet goed. “De wilde bijen hebben het zwaar en dat geldt ook voor de honingbijen. Er zijn verschillende ziektes in omloop, en het grote geluk is dat er in de populaties die ik heb, weinig last is van wintersterfte. Toch kunnen we spreken over een slecht voorjaar. Met vlinders, hommels en bijen gaat het slecht. Over het algemeen hebben bestuivers het op dit moment heel zwaar. De oorzaak daarvan is toch een gek voorjaar, met veel neerslag en lage temperaturen, maar ook heel lang een wind die uit noordelijke richtingen waaide.”

“Ongeveer 37% van de bijen gestorven”

Op de vraag hoe ernstig het is: “Bijen, maar ook vlinders en hommels zijn bestuivers. Zij bestuiven ongeveer 80% van ons voedsel. Zonder hen zouden we in de winkels geen groenten en fruit meer hebben. Door het gekke voorjaar is ongeveer 37% van de bijen gestorven. Moet je je voorstellen dat een boer tijdens de winter 37% van de koeien ziet overlijden. Of dat 37% van de aardappeloogst verloren gaat. Dat is eigenlijk waar we het over hebben. En je kunt het oplossen door met de hand te gaan bestuiven. Maar dat is lang niet zo effectief als dat een bij of vlinder dat kan doen.”

“Er is meer bewustwording”

Toch heeft Zoutman geen slapeloze nachten: “Het ene jaar gaat het beter dan het andere jaar. Je hebt jaarwisselingen waarbij het qua temperatuur warmer is dan op Koningsdag. Het zou heel mooi zijn als we komend seizoen een winter krijgen die ook echt doet wat het moet doen. Maar wat we zien is dat de klimaatverandering niet mee helpt. Van relatief koud gaat het heel snel naar tropisch. Het zijn sprongen, waardoor de natuur helemaal op de kop staat. En daarom is bewustwording nodig. Door er veel over te praten, de problemen duidelijk te maken, kunnen we de wereld verbeteren. En het is fijn dat er de laatste tijd meer aandacht is voor bewustwording, dat stemt mij hoopvol.”

“Mooie initiatieven”

Maar dat een populatie met dertig afneemt zijn geen positieve berichten: “Wat dood is, komt niet terug. En het zal ook heel veel tijd kosten voor de populatie weer de juiste omvang heeft. Maar het kan wel. En er gebeuren ook mooie initiatieven. In de gemeente Groningen bijvoorbeeld met de actie ‘maai mei niet’ waarbij er een maandlang op veel plekken niet gemaaid werd. Maar ook in tuinen zie ik mensen steeds vaker rekening houden met welke planten nu bij zouden kunnen dragen.”

“Het lijkt me leuk om op scholen te vertellen over bijen”

Zoutman draagt zelf ook graag een steentje bij: “Ik vertel er graag over hier op het Westpark. En ik zou het ook heel leuk vinden als basisscholen en middelbare scholen hier langs gaan komen. Of dat ik als imker bijvoorbeeld eens een school bezoek om scholieren te vertellen over bijen, over het nut en over het belang. Bijen worden vaak geassocieerd met eng of gevaarlijk. De vergelijking met de wesp. Maar beide insecten zijn ontzettend nuttig en belangrijk.”

Landelijke Open Imkerijdagen

Op 8 en 9 juli vinden de Landelijke Open Imkerijdagen plaats. “Op zondag 9 juli zijn de deuren aan de Tarralaan geopend. Mensen zijn dan van harte welkom om te komen kijken, om in gesprek te gaan en om misschien ook nog wat honing te kopen.” Het evenement vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie vind je op deze website.