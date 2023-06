Herstart VV Groningen in vijfde klasse, ook Gruno schrijft elftal in

Foto Andor Heij. PKC'83 sticht gevaar voor het VVG doel.

VV Groningen start komend seizoen met een elftal in de vijfde klasse zaterdag. VVG trok zich afgelopen seizoen terug uit de eerste klasse.

Dat gebeurde omdat er financiële problemen bij de club dreigden. Eerst werd gemeld dat de club was opgeheven, maar later werd duidelijk dat er een doorstart gemaakt zou worden.

Het was echter nog onduidelijk op welk niveau dat zou gebeuren. Mogelijk was dat tussen de reserve elftallen. Maar de afgelopen maanden is er gewerkt aan een prestatie-elftal die de weg omhoog weer moet vinden.

VVG speelt zaterdagmiddag (vanmiddag) op sportpark het Noorden een oefenwedstrijd tegen Waskemeer.

Gruno

Ook Gruno heeft een elftal in de zaterdag vijfde klasse ingeschreven. Gruno startte afgelopen seizoen niet eens aan de competitie wegens een gebrek aan spelers. De voetbalclub zou in de derde klasse actief zijn. Het was al meteen de wens dat Gruno komend seizoen weer een standaardelftal op de been wilde krijgen.