Harense hulpgoederen na instorten Kachovkastuwdam in Kherson gearriveerd

Foto: ingezonden

De hulpgoederen die afgelopen week in Haren werden ingezameld na het instorten van de Kachovkastuwdam zijn zondag gearriveerd in de havenstad Kherson. Dat laat Willemijn Kemp van De Sociale Brigade weten.

De stuwdam werd in de nacht van maandag op dinsdag opgeblazen. Een groot gebied, waaronder de Dnjeprdelta, is daardoor onder water komen te staan. Ruim tachtig dorpen en delen van de stad Kherson staan onder water. In Haren werd direct een inzamelingsactie opgetuigd. Woensdagavond konden dorpsbewoners hulpgoederen langs brengen. “Het heeft een busje vol met spullen opgeleverd”, vertelt Willemijn Kemp van De Sociale Brigade. “We hebben dit busje volgeladen. Ook op andere plekken in het land vonden inzamelingsacties plaats. Uiteindelijk zijn er naast het busje ook drie auto’s in een konvooi naar Oekraïne gereden.”

Bucha

Zaterdag kwam men aan in de stad Bucha, een voorstad van Kyiv. “Deze stad kennen we uit het begin van de oorlog. Russische militairen zijn daar op een beestachtige manier tekeer gegaan waarbij bijvoorbeeld onschuldige dorpsbewoners van hun fietsen werden geschoten. In deze stad bevindt zich een logistiek knooppunt. Op zich is dat wel logisch, want Bucha ligt op de lijn van Groningen naar Kherson. Onze spullen zijn in Bucha afgeleverd, en zijn daarna richting Kherson gegaan, waar de hulpgoederen zondag zijn gearriveerd. Daar zullen de spullen verspreid worden onder de bevolking die het op dit moment het hardst nodig heeft.”

Inzamelingsactie in Haren krijgt een vervolg

Kemp spreekt van een groot logistiek proces: “Er worden gelukkig heel veel hulpgoederen op talloze plekken ingezameld. Oekraïne is daar op dit moment goed op ingericht, met op diverse plekken schakelpunten en overgangspunten, om de spullen snel op de juiste plek te krijgen.” Zaterdag liet Kemp weten dat de inzamelingsactie in Haren een vervolg krijgt. Mensen die spullen willen doneren kunnen terecht op drie locaties. Bij de opvanglocatie Nescio aan de Emmalaan 33 in Haren, bij de garagebox van Wiesje aan de Hemsterhuislaan in Haren en bij het huis van Klaas aan de Amkemaheerd 197 in Groningen.

Crowdfunding

De organisatie is op zoek naar kleding, hygiëne middelen, houdbaar voedsel, eten voor honden en katten, opblaasboten en beddengoed. Daarnaast zijn ook geldbedragen welkom. Een crowdfundingsactie is hier te vinden. Meer informatie over De Sociale Brigade vind je op deze pagina.

In Bucha werd zaterdag een filmpje gemaakt: