Hardloopevenement ‘Dwars door Groningen’ uren vervroegd: “Feestje om via het Hoge der A te mogen rennen”

De eerste editie van het hardloopevenement ‘Dwars door Groningen’ is zondag succesvol verlopen. Wel werd de editie uren vervroegd vanwege de warmte.

“Aanvankelijk zou het startschot voor de jongste deelnemers om 13.00 uur klinken”, vertelt Johan Meijer van de organisatie. “Maar je volgt de weerberichten, en dan kom je al heel snel tot de conclusie dat dit niet verstandig is. Er worden hoge temperaturen verwacht, en daarom hebben we besloten om het programma te vervroegen. Vanochtend om 08.00 uur konden de startnummers worden opgehaald, en om 09.00 uur klonk het startschot. Dat is een goed besluit geweest.”

“Geslaagde editie zonder incidenten”

Start en finish vonden plaats op de Vismarkt. Naast de Kidsrun van 2,5 kilometer kon ook de 5 en 10 kilometer gelopen worden. “Rond 11.15 uur was de laatste deelnemer binnen. Inmiddels hebben we ook alles opgeruimd, en zijn we nog aan het na-evalueren. We kijken terug op een geslaagde editie. Er hebben zich ook geen incidenten voorgedaan.”

Extra waterpost

Meijer spreekt ook van een succes: “Als je weet dat het warm weer gaat worden dan is één van de maatregelen die je kunt nemen om het evenement te vervroegen. Maar we hebben ook meer verzorgingsposten ingericht. Op de Grote Markt hadden we een extra waterpost. In het Noorderplantsoen hadden we een waterpunt, en ook op de Vismarkt was er een watertappunt. Dan heb je het dus over drie locaties waar verzorging beschikbaar is. Dat is heel ruim.”

LadiesRun

‘Dwars door Groningen’ werd voor het eerst gehouden. “We hebben vandaag 1.700 deelnemers mogen verwelkomen. Daar zijn we blij mee. Voorheen ging dit hardloopevenement als ‘LadiesRun’ door het leven. Dit evenement is in 2008 ontstaan toen we van de dames geluiden ontvingen dat ze graag zelf een eigen hardloopwedstrijd wilden hebben. Daar hebben we gehoor aan gegeven. Maar gedurende de jaren nam de belangstelling af. Daarom hebben we gezegd, we gaan de invulling veranderen, waarmee ook kinderen en mannen mee mogen doen.”

“Seinen voor een volgende editie staan op groen”

Volgens Meijer zijn de geluiden positief. “Het is voor ons een hele organisatie omdat je echt door de binnenstad rent. En dat is ook het unieke van dit hardloopevenement. Wanneer ren je nu via de Grote Markt, het Hoge der A en het Noorderplantsoen? Dat kregen we vandaag ook teruggekoppeld, dat deelnemers heel erg genoten hebben. Dat ze het een feestje vonden om langs zulke mooie locaties te mogen hardlopen. Dus ja, als je mij vraagt of dit een vervolg krijgt, absoluut. De seinen voor een volgende editie staan op groen.”