Hannah Végh wint Gerrit Krolprijs

Foto Rijksuniversiteit.

De derde editie van de Gerrit Krolprijs is gewonnen door Hanna Végh. Zij wint hiermee 2.000 euro en publicatie van haar essay op het literaire weblog Tzum.

De Gerrit Krolprijs is een tweejaarlijkse essaywedstrijd waarmee aandacht wordt gevraagd voor het behoud van het academisch Nederlands als voertaal van de universiteiten en hogescholen in het Nederlands taalgebied. Aan de Gerrit Krolprijs kunnen studenten van alle universiteiten in het taalgebied meedoen. Het gaat om een essay van maximaal 2.000 woorden.

De jury noemt het essay “Taal als breekijzer” van Végh innemend, koersvast en zeer overtuigend. In haar essay blijkt de taal een breekijzer te zijn in de anderstalige wereld waarin iemand zich begeeft als die van het ene naar het andere land gaat.

Hanna Végh is afkomstig uit Hongarije en studeert dit jaar Nederlands aan de RUG. “Toen ik voor het eerst in Nederland kwam werd ik gewoon verliefd op de taal en op het land,” aldus Hanna. ”Ik hou van schrijven en vooral van schrijven in het Nederlands.”