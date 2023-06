Gyas blij met oplossing faunapassage: “We hebben geleerd dat goed communiceren belangrijk is”

Foto: Joris van Tweel

Het gemeentebestuur kwam afgelopen week met een oplossing voor de beoogde faunapassage bij de Van Ketwich Verschuurbrug. Roeivereniging Gyas is blij met de koers die nu gevaren gaat worden.

“Ja, we zijn heel blij”, vertelt Nina van Vredendaal van Gyas. “We moeten even kijken hoe het nieuwe ontwerp er precies uit komt te zien, maar ons idee is dat dit voor ons veel werkbaarder zal zijn.” Als onderdeel van Aanpak Ring Zuid plaatst de gemeente Groningen tientallen faunapassages waarmee groene gebieden met elkaar verbonden worden. Door de passages kunnen dieren als de egel, de muis en de marter makkelijker oversteken. Bij de Van Ketwich Verschuurbrug zou de komst van de passage betekenen dat er nog maar één doorgang gebruikt zou kunnen worden door roeiers. Gyas en ook KGR De Hunze waren hier fel op tegen omdat het onveilige situaties met zich mee zou gaan brengen.

“Blij dat de gemeente dit heeft heroverwogen”

Vrijwel alle boten van Gyas en KGR de Hunze moeten onder de brug door om op het trainingswater te kunnen komen. Met één doorgang wordt de kans op botsingen of andere ongelukken een stuk groter, omdat tegenliggers vanuit een roeiboot vrijwel niet te zien zullen zijn. Van Vredendaal: “De oplossing is nu dat de faunapassage hoger komt te liggen, waardoor we er met de roeiboten toch onderdoor kunnen. Deze oplossing hebben we indertijd zelf aangedragen, maar bleek in eerste instantie onmogelijk te zijn. Wij zijn blij dat de gemeente dit nu toch heeft heroverwogen en toch mogelijkheden ziet.” Door de passage te verhogen zullen waarschijnlijk egels geen gebruik meer kunnen maken van de passage. Dit gaat gemonitord worden.

“Goed communiceren is belangrijk”

Hoe kijkt Gyas op het proces terug? “Ik denk dat zowel wij als de gemeente geleerd hebben dat het belangrijk is om goed contact te onderhouden en om goed te communiceren. In principe is in dit proces alles goed verlopen. Maar als we elkaar vaker hadden gesproken, als we meer stapjes hadden gezet, dan was het makkelijker geweest. En voor de duidelijkheid, ik wijs echt niet alleen naar de gemeente. Ook wij hadden als Gyas op sommige momenten wat meer initiatief kunnen tonen. Het is een leerproces. En daar worden we uiteindelijk alleen maar beter van, en deze oplossing die nu op tafel ligt, dat is een goede oplossing voor de Groningse roeisport in het algemeen.”

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over het onderwerp: