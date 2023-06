Gruno’s Postharmonie gaat deze zomer on tour: zaterdag optreden in Haren

Foto: Rudi Heckman / Gruno's Postharmonie

De Gruno’s Postharmonie gaat de komende periode on tour. Zaterdag vindt het eerste optreden plaats in Haren.

Vanaf 15.00 uur is de harmonie te vinden op het plein bij kunstcentrum ’t Clockhuys aan de Brinkhorst in het dorp. Het idee om verschillende locaties te gaan bezoeken, is vorig jaar ontstaan na de coronacrisis. De musici wilden vieren dat het weer mogelijk was om zonder beperkingen concerten te kunnen geven. Vorig jaar werden er onder andere concerten gegeven in Roden, in de Reitdiephaven en in de binnenstad.

De Postharmonie staat zaterdag onder leiding van dirigent Peter Kleine Schaars. Bij het optreden wordt er samengewerkt met balletschool La Danse. Op 8 juli vindt de volgende stop plaats. Dan is de harmonie te vinden op de Nieuwe Markt bij Forum Groningen.