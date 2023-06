Grote muurschildering verrijst langs trap naar La Place in Groot Handelshuis

Foto: Kamile Cesnaviciute via Instagram

Langs de trap naar de twee RUG-verdiepingen en de La Place in het Groot Handelshuis aan de Grote Markt is de afgelopen dagen een grote muurschildering verrezen. De Litouwse kunstenares Kamilė Česnavičiūte verbeelde op een ‘canvas’ van twintig bij zeven meter de verbinding tussen de wetenschap en de samenleving.

Op de rechterwand van de trap naar de eerste verdieping van het Groot Handelshuis (waar mensen ook langslopen als ze naar de La Place willen) staat nu een groot werk van Česnavičiūte. Ze kreeg de opdracht na een wedstrijd tussen de Letse en twee andere kunstenaars. De universiteit koos Česnavičiūte en daarom was ze de afgelopen dagen aan het werk langs de trap, soms op grote hoogte. “Het is het grootste werk dat ik ooit heb gemaakt”, schrijft de kunstenares op Instagram. “Ik had zelfs meerdere steigerconstructies nodig. In het begin was het een beetje eng, maar ik raakte eraan gewend. Absoluut een uitdaging, maar ik wil het nog wel een keer doen!”

Volgens Česnavičiūte is het werk een verbeelding van de manier waarop de universiteit de verbinding met de samenleving zoekt: “Dit werk gaat over verschillende afdelingen van de wetenschap die samenkomen, om zo meer ontdekkingen te doen door samen te werken. Het werk moet alle mensen verwelkomen om contact te maken en meer te leren.”

Het kunstwerk leidt naar het nieuwe ‘House of Connections’ van de RUG, gevestigd op de eerste en tweede verdieping van het Groot Handelshuis aan de Grote Markt. Met de afdeling wil de RUG de samenwerking zoeken met burgers, overheden en bedrijven en daar past het werk perfect bij, aldus rector magnificus Cisca Wijmenga: “De muurschildering benadrukt de kracht van samen denken en werken, en laat zien dat je niet bang moet zijn nieuwe dingen te proberen. Het past precies bij de eigentijdse, grootstedelijke uitstraling van het gebouw.”