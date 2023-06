Grote Markt 1: Kleinschalige asielopvang, ’t kan

Foto: Joris van Tweel

Kleinschalige asielopvang is de oplossing voor het asielzoekersprobleem. Dat vindt de werkgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland. Verslaggevers Ecco van Oosterhout en Wouter Holsappel praten over het plan met John van Tilborg van Stichting Inlia, een van de opstellers.

Alle 344 gemeenten in Nederland moeten naar rato van het aantal inwoners opvang regelen. Nu doen maar 60 gemeenten aan opvang. Ameland bijvoorbeeld, met 3.700 inwoners, moet dan 11 plaatsen organiseren, Tynaarlo , met 34.000 inwoners, 102 plaatsen en Nijmegen, met 180.000 inwoners, 540 plaatsen, De integratie kan dan direct beginnen en kleinschalige opvang is bovendien goedkoper dan grootschalige opvang die op- en afgeschaald wordt.

De IND kan bij binnenkomst ook veel efficiënter bekijken of iemand kans maakt op toelating, door eerst te controleren of iemand wel kans maakt op toelating. Dircteur van Stichting Inlia John van Tilborg legt het plan uit in podcast Grote Markt 1.

Je kunt het hele plan hier lezen.

De podcast is hier te beluisteren: LINK