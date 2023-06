Groningse Oekraïners kaarten problemen aan in Tweede Kamer: “Indrukwekkende dag”

De groep Oekraïners in het Tweede Kamergebouw. Foto: ingezonden

Een groep van 28 Oekraïners uit Groningen, Haren en Onnen heeft maandag een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. In het Kamergebouw ging men in gesprek met D66-politicus Paul van Meenen.

“Het was een indrukwekkende en mooie dag”, vertelt Willemijn Kemp van de Sociale Brigade. “Vanochtend vroeg zijn we in de trein vertrokken naar Den Haag. We mochten met een groep van twintig mensen het Kamergebouw in. Daar hebben we anderhalf uur gesproken met Van Meenen. Het was een mooi en goed gesprek.” Bij de Oekraïners in Groningen spelen verschillende problemen die ze bij de D66-politicus onder de aandacht hebben gebracht. “De Oekraïners zijn allemaal goed opgeleid maar kunnen in Nederland niet op het gewenste niveau werken. Bijvoorbeeld kunstdocenten kunnen niet bij Minerva aan de slag omdat papieren daarvoor ontbreken. Daar moet een oplossing voor komen.”

“Mogen Oekraïners zich hier vestigen?”

En er speelt meer. “Als we kijken naar het onderwijs dat de Oekraïense kinderen genieten, dan zou het prettig zijn als ze ook in hun eigen taal onderwijs kunnen gaan volgen. En er is een vraagstuk over het verblijf. Want kunnen de Oekraïners hier blijven als de oorlog is afgelopen? Mogen ze zich hier vestigen?” Het bezoek heeft volgens Kemp veel indruk gemaakt op Van Meenen. “Het was in verschillende opzichten een bijzondere dag. Het was Van Meenen zijn laatste dag als Tweede Kamerlid omdat hij morgen geïnstalleerd wordt in de Eerste Kamer. Maar hij heeft toegezegd dat hij zich gaat inzetten om de problematiek op te lossen. Hij legt dit neer bij zijn opvolger, en betrekt ook de D66-politicus die Asiel en Migratie in haar portefeuille heeft bij het proces.”

“De verhalen raken”

Kemp vertelt dat de verhalen Van Meenen ook raakten. “Je hebt het niet over gevluchte Oekraïners maar je hebt het over gevluchte Oekraïners die allemaal een verhaal hebben. Eén van de vluchtelingen toonde een foto van haar flat in Dnipro die door een bombardement zwaar beschadigd is geraakt. Dat verhaal raakt. Dat maakt diepe indruk. Het laat zien hoe groot dit probleem is. Mensen die hier veilig zijn, maar ondertussen veel zorgen hebben over hun geliefden die nog in Oekraïne zijn of aan het front moeten vechten.”

Gouden drietand

Om Van Meenen te bedanken kreeg hij een kunstwerk overhandigd. Het kunstwerk laat het wapen van Oekraïne zien. Dit wapen bestaat uit een blauw wapenschild met centraal daarop een gouden drietand. De tekst van de Oekraïense Grondwet vertelt dat de drietand het teken was van het Kyivse Rijk onder Vladimir van Kiev, wat in werkelijkheid wellicht een mythe is. Over de ‘oorspronkelijke’ betekenis van het symbool is er een groot aantal legenden. Opvallend is de overeenkomst met de drietand van Neptunus. Oekraïense schoolkinderen wordt geleerd dat men in de drietand het woord ВОЛЯ, Oekraïens voor ‘vrijheid’, kan lezen.

Zingen in de trein

Na het bezoek aan de Tweede Kamer ging een deel van de Oekraïners naar het Mauritshuis. “Een ander deel is de stad ingegaan, en een aantal zijn naar het strand gegaan. We hadden afgesproken om in het begin van de avond op Den Haag Centraal te verzamelen. En inmiddels zijn we weer onderweg naar huis. Moe maar voldaan.” En terwijl Kemp dat vertelt wordt er in de treincoupé een Oekraïens volksliedje gezongen. “Dit blijft indrukwekkend”, vertelt Kemp. “Je ziet andere reizigers ook allemaal kijken en filmen. Heel mooi.”