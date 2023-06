Groningse moslims vieren onder grote belangstelling Eid Ul-Adha

Foto: ingezonden

Onder grote belangstelling hebben Groningse moslims woensdagochtend Eid Ul-Adha gevierd. De viering van de moslims die verbonden zijn aan de Al-Rahma moskee vond plaats op sportpark Het Noorden.

“De viering vond plaats om 07.30 uur”, vertelt een woordvoerder van de moskee. “Er waren ongeveer vijfhonderd belangstellenden aanwezig. Dat was wat minder dan vorig jaar, maar dat heeft vooral te maken met de weersomstandigheden. Als er regen wordt verwacht, dan blijven er op voorhand toch altijd wat mensen thuis.” Eid Ul-Adha, ook wel het Offerfeest genoemd, is één van de belangrijkste dagen in de Islam, en is het tweede eid-feest. Het vindt drie maanden na de start van de Ramadan plaats.

Eid Ul-Adha

Eid Ul-Adha wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren voor God. Toen Ibrahim ter ere van God zijn zoon wilde doden met een mes, sneed het mes niet. Daarop zou de stem van God hebben geklonken die vervolgens de engel Djibriel naar de profeet Ibrahim stuurde, die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen. Tijdens Eid Ul-Adha worden door moslims dieren, die volgens dhabiha geslacht zijn, gegeten. Doorgaans wordt er in Nederland een schaap of lam geslacht, waardoor het feest de bijnaam het Schapenfeest heeft gekregen.

Slachthuis

De woordvoerder vertelt verder: “Het is een belangrijk feest. Na het gebed gaat men naar een slachthuis om er een schaap of geit op te halen. Deze wordt vervolgens bereid om opgegeten te worden. Dit gebeurt samen met familieleden. Overigens is het misschien leuk om te vertellen dat onze viering om 07.30 uur plaatsvond. De viering van de Turkse moslims vond plaats om 06.30 uur in de Sionskerk. En de moslims die verbonden zijn aan de Witte Boerderij hadden hun viering na 20.00 uur.”