‘Groningse gemeenten koplopers bij afhandelen e-mails’

Foto: Pixabay

Gemeenten in de provincie Groningen beantwoorden inkomende e-mails het vaakst op tijd en laten vragen niet onbeantwoord. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon.

Alle Nederlandse gemeenten werden voor het onderzoek onlangs benaderd met een eenvoudige vraag. In de provincie Groningen hebben negen van de tien gemeenten die vraag binnen de toegestane responstijd van twee werkdagen beantwoord. Groningen presteert hierbij als beste provincie, en is bovendien de enige provincie waarin alle gemeenten antwoord hebben gegeven op een simpele vraag. Sommige gemeenten elders in het land hebben zelfs na drie weken nog niet geantwoord.

Negen van de tien gemeenten in onze provincie vermelden een e-mailadres op de website. Die ontbreekt alleen bij de gemeente Groningen. Bij de gemeente Groningen is het stellen van een simpele vraag minder eenvoudig geworden. In de Stad is het nu verplicht om persoonlijke gegevens te delen, terwijl dit vorig jaar nog niet van toepassing was. Op het gebied van privacy levert dit mogelijk barrières op, aldus Pricon.